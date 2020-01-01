Le caisson de traitement d’air est un élément central des systèmes de ventilation et de climatisation. Il permet de filtrer, chauffer, refroidir, humidifier ou déshumidifier l’air distribué dans les bâtiments. Utilisés dans les secteurs tertiaire, hospitalier ou industriel, ces équipements garantissent une qualité d’air optimale et une régulation précise des conditions intérieures. Selon les besoins, ils peuvent intégrer des récupérateurs de chaleur ou des modules acoustiques. Choisissez parmi nos solutions techniques pour concevoir des installations performantes, conformes aux exigences sanitaires et thermiques.