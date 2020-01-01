La ventilation et le conditionnement d’air sont essentiels pour garantir une qualité de l’air optimale et un confort thermique adapté aux différents types de bâtiments. Ces solutions techniques permettent non seulement de maîtriser l’humidité et la température, mais aussi de répondre aux normes de performance énergétique et de santé publique.

Que ce soit pour un logement, un local commercial ou un bâtiment tertiaire, les professionnels du BTP doivent s’équiper de dispositifs fiables et performants : systèmes de climatisation, VMC simple ou double flux, ventilateurs, unités de traitement d’air, etc.

Retrouvez sur cette page un éventail de produits de ventilation et de climatisation conçus pour améliorer le bien-être des occupants tout en optimisant la consommation énergétique des bâtiments.