Caniveau pour réseau divers

Les caniveaux pour réseaux divers sont conçus pour protéger, guider ou évacuer les fluides et câbles dans les installations enterrées ou de surface. Utilisés en voirie, zones industrielles, parkings, aéroports ou sites sensibles, ils assurent une gestion efficace des eaux pluviales, des câbles électriques, fibres optiques ou canalisations. Fabriqués en béton, en polymère ou en acier galvanisé, ils se déclinent selon les contraintes de charge, de résistance chimique et de facilité de pose. Pour les professionnels du BTP, choisir un caniveau adapté permet de sécuriser les réseaux, garantir leur accessibilité et prolonger leur durée de vie. Cette page propose une sélection de solutions techniques pour tous types de projets d’infrastructure.