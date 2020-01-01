Chaîne condamnation d'accès

Les chaînes de condamnation d’accès sont des équipements simples, efficaces et essentiels pour interdire temporairement ou durablement l’accès à une zone. Utilisées sur les chantiers, dans les parkings, les entrepôts ou les espaces publics, elles permettent de sécuriser un périmètre ou de contrôler les flux de circulation. Qu’elles soient fixes ou amovibles, manuelles ou automatiques, ces solutions s’intègrent facilement dans les projets d’aménagement et offrent une excellente visibilité grâce à des coloris contrastés ou des éléments réfléchissants. Pour les professionnels du BTP, elles représentent une alternative économique et rapide à mettre en œuvre pour gérer les accès en toute sécurité. Retrouvez sur cette page les différentes chaînes disponibles selon vos besoins terrain.