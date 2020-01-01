Chambre de tirage

Les chambres de tirage sont indispensables pour faciliter le passage, le raccordement et la maintenance des câbles dans les réseaux souterrains de télécommunication, d’électricité ou de fibre optique. Placées à intervalles réguliers, elles permettent l’accès aux gaines techniques pour les opérations de tirage, de contrôle ou de réparation. Fabriquées en béton, PEHD ou matériaux composites, elles offrent une excellente résistance mécanique, une étanchéité optimale et une pose simplifiée. Adaptées aux voiries, zones urbaines ou industrielles, elles répondent aux exigences normatives en vigueur. Cette page regroupe une sélection de chambres de tirage techniques, prêtes à l’emploi, pour accompagner les professionnels dans tous leurs projets de déploiement de réseaux.