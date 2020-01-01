Chargeuse sur chenilles ou pneus

Les chargeuses sur chenilles ou pneus sont des engins polyvalents indispensables sur les chantiers de gros œuvre, VRD et manutention. Dotées d’un godet frontal et d’une châssis sur chenilles ou pneus tout-terrain, elles assurent le levage, le chargement et le déplacement de matériaux (terre, gravats, sable) avec agilité et robustesse. La version sur chenilles offre une excellente stabilité et faible pression au sol, idéale pour terrain meuble et zones sensibles. La version sur pneus se distingue par sa mobilité rapide, parfaite pour les espaces urbains ou multi-postes.

Avec des capacités variables et la possibilité d’équiper des accessoires (fourche, lame, grappin), ces chargeuses facilitent la logistique, réduisent le nombre d’engins nécessaires et optimisent la productivité. Confortables, sûres et faciles à entretenir, elles apportent agilité, puissance et efficacité à tous types de projet.