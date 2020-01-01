Matériel de terrassement

Les matériels de terrassement constituent l’épine dorsale des chantiers de gros œuvre, en charge des opérations de déblaiement, remblayage, nivellement et compactage des sols. On y retrouve les équipements phares : pelleteuses (hydrauliques, mini-pelles), bulldozers, chargeuses, dumpers, scrapers, niveleuses, compacteurs (rouleaux, plaques vibrantes) et trancheuses. Chaque engin joue un rôle précis : la pelleteuse creuse et charge, le bulldozer nivelle, la chargeuse transporte, le dumper évacue, le scraper extrait, et la niveleuse règle les profils.

Ces machines, robustes et performantes, optimisent la productivité, sécurisent les sites et respectent les délais. Elles permettent de préparer efficacement les fondations, d’aménager les voiries ou de réaliser des ouvrages de terrassement de toute échelle. Pensez à choisir les outils adaptés à vos volumes de terre, types de sols et accès chantier pour garantir efficacité, précision et sécurité.