Charpente béton

La charpente en béton reste une solution fiable et durable pour les professionnels du BTP, notamment dans les projets nécessitant une forte résistance structurelle. Utilisée dans la construction de bâtiments collectifs, d’infrastructures ou d’ouvrages d’art, elle se distingue par sa capacité à supporter des charges importantes et à garantir une excellente inertie thermique. Le béton armé ou précontraint offre aussi une grande longévité et une résistance optimale au feu, aux intempéries ou aux agressions mécaniques. Cette page réunit une sélection de produits et systèmes adaptés à la réalisation de charpentes béton : poutres, poteaux, dalles et éléments préfabriqués. Découvrez des solutions conçues pour répondre aux exigences techniques les plus élevées tout en facilitant la mise en œuvre sur chantier.