Charpente industrialisée, ferme

Les charpentes industrialisées, communément appelées fermettes, sont des structures préfabriquées en usine, composées de bois de faible section assemblées par des connecteurs métalliques. Elles offrent une solution économique et rapide à mettre en œuvre pour la réalisation de toitures, tout en garantissant une résistance mécanique adaptée aux exigences des constructions modernes. Grâce à leur conception modulaire, les fermettes permettent une grande flexibilité architecturale et s'adaptent à divers types de bâtiments, qu'ils soient résidentiels, commerciaux ou industriels. Conformes aux normes en vigueur, ces charpentes assurent une qualité constante et une durabilité optimale. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques répondant aux besoins des professionnels du BTP en matière de performance, de fiabilité et de conformité réglementaire.​