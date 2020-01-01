La charpente en bois lamellé-collé séduit de plus en plus les professionnels du bâtiment grâce à sa robustesse, sa stabilité dimensionnelle et ses performances mécaniques élevées. Utilisé pour des structures complexes ou de grandes portées, ce matériau technique permet de répondre aux exigences architecturales les plus ambitieuses, tout en assurant une durabilité exemplaire. Il est particulièrement adapté aux projets de construction bois dans le tertiaire, les bâtiments publics ou les logements collectifs. Sur cette page, retrouvez une sélection de solutions et produits en bois lamellé-collé conçus pour optimiser vos chantiers. Chaque référence présentée répond aux normes en vigueur et garantit un haut niveau de qualité. Consultez les produits disponibles pour trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins de structure bois.