La chaudière à charbon est un équipement de chauffage central qui fonctionne par combustion de combustibles solides, principalement utilisé dans certains contextes industriels ou agricoles. Bien que son usage ait fortement diminué au profit de solutions plus écologiques, elle reste présente dans des installations spécifiques nécessitant une forte puissance thermique et une autonomie énergétique importante. Elle permet une production continue de chaleur et peut être intégrée à des systèmes de chauffage à eau chaude ou vapeur. Aujourd’hui, les modèles disponibles intègrent des technologies de régulation plus précises et peuvent être couplés à des dispositifs de filtration pour limiter les émissions. Cette page présente une sélection de chaudières à charbon destinées aux professionnels disposant de contraintes techniques particulières ou d’infrastructures existantes à maintenir.