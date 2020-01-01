La chaudière de chauffage central est un équipement clé pour assurer la production de chaleur dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Reliée à un réseau de radiateurs ou à un plancher chauffant, elle permet une diffusion homogène et efficace de la chaleur dans l’ensemble des pièces. Disponible en différentes technologies (chaudière gaz, fioul, bois, granulés ou condensation), elle s’adapte aux contraintes énergétiques et réglementaires de chaque projet. Les modèles récents offrent de meilleures performances énergétiques, un confort accru et une réduction des consommations. Cette page propose une sélection de chaudières de chauffage central adaptées aux besoins des professionnels du bâtiment, en construction neuve comme en rénovation. Des solutions fiables et conformes aux normes en vigueur pour garantir un confort thermique durable.