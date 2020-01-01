La chaudière à condensation gaz est aujourd’hui l’une des solutions les plus performantes pour le chauffage central et la production d’eau chaude. En récupérant la chaleur latente des fumées, elle optimise le rendement énergétique tout en réduisant les consommations de gaz et les émissions de CO₂. Elle convient aussi bien aux projets de rénovation qu’à la construction neuve, dans les logements individuels, collectifs ou les bâtiments tertiaires. Compacte, silencieuse et souvent éligible aux aides à la rénovation énergétique, la chaudière gaz à condensation répond aux exigences des professionnels en matière d’efficacité, de fiabilité et de conformité aux normes environnementales. Cette page présente une sélection de chaudières à condensation gaz adaptées à différents besoins de puissance, de configuration d’installation et de confort thermique.