La chaudière à granulés de bois est une solution de chauffage central qui allie performance énergétique, confort thermique et respect de l’environnement. Fonctionnant avec des pellets issus de la valorisation des déchets de bois, elle permet de réduire significativement les émissions de CO₂ tout en offrant un excellent rendement. Idéale pour les logements individuels, les bâtiments tertiaires ou les copropriétés, la chaudière à granulés peut être intégrée dans des projets neufs ou de rénovation énergétique, en remplacement d’une chaudière fioul ou gaz. Pour les professionnels du BTP et les installateurs, cette sélection regroupe des modèles fiables, automatisés, conformes aux normes Flamme Verte et éligibles aux aides type MaPrimeRénov’. Découvrez des équipements durables pour un chauffage performant et écologique.