La chaudière au fioul reste une solution de chauffage central performante pour les bâtiments non raccordés au gaz naturel, notamment en zone rurale. Elle permet de chauffer efficacement de grandes surfaces et de produire de l’eau chaude sanitaire en toute autonomie. Les modèles récents, notamment à condensation, offrent un meilleur rendement énergétique, une consommation réduite et des émissions polluantes limitées. Robuste et fiable, la chaudière fioul convient aux maisons individuelles, aux immeubles collectifs et à certains bâtiments tertiaires. Elle peut également être couplée à des systèmes d’appoint ou d’énergies renouvelables pour plus d’efficacité. Cette page propose une sélection de chaudières au fioul conçues pour les professionnels du bâtiment, en neuf comme en rénovation, dans le respect des normes environnementales en vigueur.