La chaudière au sol à gaz est une solution de chauffage central puissante et durable, particulièrement adaptée aux bâtiments résidentiels de grande surface, aux immeubles collectifs ou aux locaux tertiaires. Installée directement au sol, elle permet de répondre à des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire élevés, avec une grande stabilité et une capacité de production importante. Disponible en version traditionnelle ou à condensation, la chaudière au sol à gaz offre un excellent rendement, une régulation précise et une longue durée de vie. Son encombrement au sol est compensé par ses performances et sa facilité d’entretien. Cette page rassemble une sélection de chaudières au sol à gaz conçues pour les professionnels, adaptées à tous types de projets, en neuf comme en rénovation, avec une conformité aux exigences énergétiques actuelles.