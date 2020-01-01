La chaudière bi-énergie permet de combiner deux sources d’énergie pour optimiser la performance du chauffage central tout en maîtrisant les coûts d’exploitation. Généralement associée à un système bois/gaz, bois/électrique ou fioul/solaire, elle bascule automatiquement d’une énergie à l’autre en fonction des besoins ou des conditions extérieures. Ce type d’équipement est particulièrement adapté aux zones non raccordées au gaz naturel, aux bâtiments à forte variation de consommation ou aux projets recherchant une autonomie énergétique renforcée. En neuf comme en rénovation, la chaudière bi-énergie offre flexibilité, rendement et sécurité. Cette page propose une sélection de chaudières bi-énergie conçues pour les professionnels, avec des modèles robustes, économes et conformes aux réglementations en vigueur.