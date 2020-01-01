La chaudière électrofioul combine deux sources d’énergie — l’électricité et le fioul — pour assurer un chauffage central efficace, flexible et adapté aux besoins variables des utilisateurs. Cette solution hybride permet d’alterner ou de combiner les deux modes de fonctionnement en fonction des tarifs d’énergie, des conditions climatiques ou des besoins en puissance. Elle est particulièrement adaptée aux zones non raccordées au gaz, aux logements anciens ou aux bâtiments nécessitant une montée en température rapide. Compacte et fiable, la chaudière électrofioul garantit une continuité de service et une optimisation des consommations. Cette page propose une sélection de chaudières électrofioul conçues pour les professionnels, en neuf comme en rénovation, alliant performance thermique, sécurité d’usage et conformité aux exigences réglementaires.