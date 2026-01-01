La chaudière spéciale bois représente une solution de chauffage performante, économique et respectueuse de l’environnement. Alimentée par des bûches, des plaquettes ou des granulés, elle utilise une énergie renouvelable locale, idéale pour réduire les émissions de CO₂ et la dépendance aux énergies fossiles. Adaptée aux projets résidentiels, tertiaires ou collectifs, la chaudière bois permet d’atteindre d’excellents rendements thermiques tout en bénéficiant d’aides à la rénovation énergétique. Pour les professionnels du BTP, installateurs ou maîtres d’ouvrage, cette sélection regroupe des équipements fiables, conformes aux normes en vigueur (Flamme Verte, RE2020…) et faciles à intégrer dans les projets neufs ou en rénovation. Découvrez les modèles disponibles pour allier performance, économie et transition énergétique.