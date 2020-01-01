Le chauffage à eau par le sol ou par le plafond est une solution de diffusion thermique invisible, confortable et économe en énergie. Alimenté par une chaudière ou une pompe à chaleur, ce système hydraulique repose sur un réseau de tubes dans lesquels circule de l’eau chaude à basse température. Installé en dalle (plancher chauffant) ou intégré dans un plafond chauffant, il assure une chaleur homogène, sans courant d’air ni encombrement. Idéal en construction neuve, il peut aussi être envisagé en rénovation légère grâce à des systèmes à faible épaisseur. Compatible avec les réglementations thermiques, il contribue au confort des occupants tout en optimisant les performances énergétiques du bâtiment. Cette page propose une sélection de solutions de chauffage à eau par le sol ou le plafond adaptées aux projets des professionnels.