Radiateur, corps de chauffe non électrique

Le radiateur ou corps de chauffe non électrique est un émetteur de chaleur utilisé dans les systèmes de chauffage central à eau chaude ou à vapeur. Relié à une chaudière, une pompe à chaleur ou un réseau collectif, il diffuse la chaleur par rayonnement et convection, assurant un confort thermique homogène et durable. Disponible en fonte, acier ou aluminium, il se décline en modèles verticaux, horizontaux, plinthes ou décoratifs, adaptés à toutes les configurations de pièce. Certains radiateurs intègrent des vannes thermostatiques pour optimiser la régulation pièce par pièce. Robuste, fiable et sans consommation directe d’électricité, ce type d’équipement reste une valeur sûre en construction neuve comme en rénovation. Cette page propose une sélection de radiateurs non électriques conçus pour répondre aux besoins des professionnels du chauffage.