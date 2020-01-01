Le chauffe-eau à gaz instantané est une solution compacte et réactive pour la production d’eau chaude sanitaire sans stockage. Il chauffe l’eau à la demande, uniquement lors de l’ouverture d’un point de puisage, ce qui permet de limiter les pertes d’énergie et d’optimiser la consommation de gaz. Idéal pour les logements individuels, les cuisines professionnelles ou les installations disposant d’un faible besoin en eau chaude simultanée, ce système est apprécié pour sa rapidité, sa fiabilité et son encombrement réduit. Il se décline en versions à ventouse ou à tirage naturel selon les contraintes d’installation. Cette page propose une sélection de chauffe-eau à gaz instantanés adaptés aux besoins des professionnels, en neuf comme en rénovation, avec des produits conformes aux normes de sécurité et de performance énergétique.