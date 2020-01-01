Chaussure de sécurité

Les chaussures de sécurité sont un équipement essentiel pour protéger les professionnels du BTP contre les chocs, glissades, écrasements, coupures ou projections. Cette famille propose une large gamme : chaussures basses, mi‑montantes, bottes, derbies ou sabot, équipées de coques acier ou composite, semelles antidérapantes, antistatiques ou résistantes aux hydrocarbures, ainsi que des variantes adaptées aux environnements froids ou humides.

Conçues pour allier robustesse, confort et conformité aux normes EN ISO 20345/20346, elles offrent un maintien optimal, une absorption des chocs efficace et une durabilité adaptée aux conditions extrêmes de chantier. Disponibles en plusieurs largeurs, semelles intérieures ergonomiques et finitions techniques, elles conviennent à tous types de poste : manutention, pose de revêtements, travaux en hauteur ou conduites d’engins. Parcourez notre sélection pour équiper vos équipes de manière sûre et performante, sans compromis.