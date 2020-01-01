Vêtement de protection

Les vêtements de protection sont essentiels pour assurer la sécurité, le confort et la conformité des équipes sur les chantiers BTP. Cette famille comprend des casques, gants, vestes haute visibilité, pantalons renforcés, combinaisons, chaussures de sécurité ainsi que des protections thermiques, anti-coupures, anti-chutes et barrières respiratoires. Conçus pour résister aux conditions extrêmes (chaleur, humidité, projections, abrasion), ces équipements offrent une protection optimale tout en facilitant les mouvements et les efforts professionnels.

Ils contribuent à réduire les accidents, améliorer la productivité et garantir le respect des normes (EN ISO, EN 397, EN 343, EN 388, entre autres). Souples, ergonomiques et adaptés à chaque situation (travail en hauteur, manutention, engins lourds), nos vêtements de protection sont pensés pour les impératifs du chantier. Explorez notre sélection pour équiper vos équipes de manière sûre, efficace et durable.