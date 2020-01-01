Chemisage de conduit d'évacuation d'air vicié, de fumée

Le chemisage de conduit d’évacuation d’air vicié ou de fumée est une technique de rénovation permettant de restaurer l’étanchéité et la sécurité des conduits existants, sans nécessiter de démolition. Adapté aux conduits maçonnés dégradés ou non conformes, ce procédé consiste à appliquer un revêtement intérieur, tel qu’une gaine thermodurcissable ou un mortier réfractaire, assurant une résistance optimale aux hautes températures et aux condensats acides. Conforme aux normes en vigueur, notamment le NF DTU 24.1, le chemisage prolonge la durée de vie des installations et améliore leur performance énergétique. Les professionnels du BTP trouveront ici une sélection de solutions de chemisage adaptées aux projets de rénovation thermique et de mise en conformité des conduits de fumée.