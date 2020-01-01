Conduit de cheminée, fumisterie

Les conduits de cheminée et éléments de fumisterie sont essentiels pour assurer l'évacuation sécurisée des fumées issues des appareils de chauffage, tels que poêles, inserts ou chaudières. Disponibles en versions simple ou double paroi, rigides ou flexibles, ils s'adaptent aux configurations variées des bâtiments, en neuf comme en rénovation. Conformes à la norme NF DTU 24.1, ces systèmes garantissent une installation fiable et performante, répondant aux exigences de sécurité et de performance énergétique. Les professionnels du BTP trouveront ici une sélection complète de conduits de cheminée et accessoires de fumisterie, adaptés aux différents combustibles et aux spécificités de chaque chantier.