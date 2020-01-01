Closoirs et bande d'étanchéité

Les closoirs et bandes d’étanchéité sont des accessoires indispensables pour garantir l’étanchéité, la ventilation et la durabilité des toitures. Placés au niveau des faîtages, arêtiers, noues ou rives, ils empêchent les infiltrations d’eau, la pénétration des poussières, insectes ou débris tout en assurant une bonne ventilation de la couverture. Les closoirs peuvent être rigides, souples ou ventilés selon les configurations, et s’adaptent à tous types de toitures : tuiles, ardoises, bacs acier… Les bandes d’étanchéité, quant à elles, sont utilisées pour renforcer les points sensibles ou les jonctions de matériaux. Faciles à poser, durables et résistants aux intempéries, ces produits répondent aux exigences des professionnels du BTP. Découvrez ici une sélection de solutions techniques pour une toiture parfaitement protégée.