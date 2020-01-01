Etanchéité de façade

L’étanchéité de façade est essentielle pour protéger les bâtiments des infiltrations d’eau, des remontées capillaires et des dégradations liées à l’humidité. Elle garantit la pérennité des murs, préserve les performances thermiques de l’enveloppe et évite l’apparition de moisissures ou fissures. En construction neuve comme en rénovation, des solutions techniques existent pour traiter les façades : enduits hydrophobes, films imperméabilisants, joints d’étanchéité, bandes de pontage ou systèmes complets d'étanchéité liquide. Ces produits s’adaptent aux différents supports (béton, brique, pierre, bois) et aux contraintes climatiques. Faciles à mettre en œuvre, ils répondent aux exigences des professionnels du BTP en termes de durabilité, efficacité et conformité. Découvrez ici une sélection de solutions performantes pour l’étanchéité de façade.