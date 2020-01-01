La clôture en aluminium combine légèreté, durabilité et design contemporain pour répondre aux attentes des projets résidentiels, collectifs ou tertiaires. Résistante à la corrosion, aux UV et aux intempéries, elle ne nécessite aucun entretien particulier. Déclinée en lames horizontales, panneaux pleins ou ajourés, elle offre un rendu moderne tout en assurant protection et occultation. Facile à poser, elle peut être installée sur platine ou à sceller, avec une finition thermolaquée garantissant la tenue des couleurs dans le temps. L’aluminium permet une grande variété de styles et de teintes, avec des modèles modulables et assortis aux portails ou portillons. Retrouvez ici une sélection de clôtures en aluminium adaptées aux professionnels du BTP, alliant esthétique, robustesse et simplicité de mise en œuvre.