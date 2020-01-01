Clôture et mur d'enceinte

Les clôtures et murs d’enceinte permettent de délimiter, sécuriser et valoriser les espaces extérieurs, que ce soit pour des bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. En plus de leur fonction dissuasive, ils jouent un rôle esthétique et s’adaptent aux contraintes de chaque projet.

Grillages rigides, panneaux pleins, clôtures végétalisables, murs en blocs béton ou gabions : les solutions disponibles répondent à différents niveaux d’exigence en matière de sécurité, d’intimité, de durabilité ou d’entretien.

Sur cette page, retrouvez une sélection de produits destinés à la mise en place de clôtures et murs d’enceinte adaptés aux projets du BTP, qu’il s’agisse d’une protection temporaire de chantier ou d’une installation pérenne.