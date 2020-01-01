La clôture en béton garantit une délimitation solide, durable et sécurisante pour les propriétés résidentielles, industrielles ou agricoles. Composée de plaques pleines, ajourées ou imitation pierre, elle offre une excellente résistance aux chocs, au vent et aux intempéries. Facile à entretenir, elle se distingue par sa longévité et sa capacité à occulter efficacement les espaces privés. Certains modèles intègrent des motifs décoratifs ou un parement texturé pour une intégration plus esthétique. Posée entre poteaux en béton ou métalliques, la clôture peut être montée sur muret ou directement au sol. Elle convient aussi bien aux zones urbaines qu’aux milieux ruraux, en neuf comme en rénovation. Découvrez ici une sélection de clôtures en béton prêtes à poser, pensées pour allier robustesse, sécurité et finition soignée.