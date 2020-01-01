La clôture en bois est une solution naturelle et esthétique pour délimiter un espace tout en préservant son intégration paysagère. Utilisée pour les jardins, terrasses, lotissements ou abords de propriété, elle offre un bon niveau d’occultation et s’adapte à tous les styles architecturaux. Proposée en lames verticales, panneaux pleins, claustras ou palissades ajourées, elle se fixe sur poteaux bois ou métalliques selon les besoins. Le bois utilisé est souvent traité autoclave ou naturellement durable (pin, douglas, châtaignier) pour garantir une bonne tenue dans le temps. Évolutive, modulaire et personnalisable, la clôture bois peut être lasurée, peinte ou laissée brute. Elle convient aux projets neufs comme aux rénovations. Retrouvez ici une sélection de clôtures en bois conçues pour allier robustesse, charme et durabilité.