La clôture en plastique ou PVC séduit par sa légèreté, sa durabilité et l’absence d’entretien. Conçue pour délimiter un terrain ou sécuriser un espace, elle résiste parfaitement aux intempéries, aux UV et à la corrosion. Déclinée en lames pleines, ajourées ou décoratives, elle s’adapte aux projets résidentiels comme aux environnements collectifs. Disponible en plusieurs coloris et hauteurs, elle se fixe sur poteaux via des clips ou profilés intégrés, facilitant la pose. Le PVC offre une excellente tenue dans le temps, sans traitement à prévoir, et permet un rendu homogène et moderne. Facile à nettoyer, la clôture plastique convient aussi bien aux jardins, piscines, abords de lotissements ou locaux techniques. Parcourez notre sélection de modèles prêts à poser, alliant esthétisme, simplicité et robustesse.