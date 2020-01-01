Clôture et grillage métallique

La clôture et le grillage métallique sont des solutions incontournables pour sécuriser, délimiter ou protéger les espaces résidentiels, professionnels ou agricoles. Offrant une excellente résistance mécanique, ces produits existent en version soudée, galvanisée, plastifiée ou en treillis rigide, selon le niveau de sécurité et l’esthétique recherchée. Le grillage souple est souvent utilisé pour les terrains en pente ou les clôtures temporaires, tandis que les panneaux rigides conviennent aux zones urbaines ou industrielles. Faciles à poser avec des poteaux adaptés, ces systèmes peuvent intégrer des occultants ou être combinés à des portails métalliques. La clôture métallique se distingue par sa longévité, son bon rapport qualité/prix et sa faible maintenance. Parcourez notre sélection dédiée aux professionnels du BTP à la recherche de solutions fiables et durables.