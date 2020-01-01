Le colorant permet de teinter peintures, enduits ou vernis selon les besoins du chantier. Disponible en version minérale ou organique, liquide ou en poudre, il s’intègre directement dans les produits pour obtenir une teinte personnalisée, homogène et stable dans le temps. Utilisé en décoration intérieure, en peinture de façade ou dans les systèmes techniques, le colorant répond aux exigences esthétiques comme aux contraintes climatiques. Certains sont compatibles avec les nuanciers RAL ou NCS, d’autres formulés sur mesure. Ils garantissent une bonne dispersion, une résistance aux UV et une parfaite reproductibilité d’un chantier à l’autre. Retrouvez ici une sélection de colorants professionnels pour adapter vos finitions aux attentes esthétiques et aux contraintes du bâtiment.