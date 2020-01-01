La commande à carte pour contrôle d’accès est un dispositif incontournable pour réguler l’accès aux bâtiments professionnels, logements collectifs ou zones sensibles. Grâce à la technologie RFID ou magnétique, ces solutions assurent une identification rapide et sécurisée des usagers. Elles permettent également une gestion centralisée des droits d’entrée. Utilisées avec des portails, portes ou ascenseurs motorisés, elles renforcent le niveau de sécurité tout en offrant un confort d’usage. Consultez notre sélection de commandes à carte adaptées à vos projets de sécurisation.