Compresseur frigorifique à piston, vis, rotatif

Le compresseur frigorifique est le cœur du circuit de réfrigération. Il comprime le fluide frigorigène pour assurer son cycle thermodynamique. À piston, vis ou rotatif, chaque technologie s’adapte à des usages spécifiques : installations de froid commercial, industriel ou climatique. Les compresseurs à piston conviennent aux faibles puissances, les compresseurs à vis aux besoins constants, et les rotatifs aux systèmes compacts. Leur choix impacte directement le rendement énergétique, la maintenance et la longévité de l’installation. Sélectionnez une solution adaptée à votre projet.