Le conditionnement d’air pour transport concerne les véhicules professionnels, engins de chantier, bus ou trains, où le confort thermique est indispensable pour les occupants. Ces systèmes doivent fonctionner dans des conditions parfois extrêmes, tout en étant compacts, robustes et économes en énergie. Ils assurent une température stable et un renouvellement de l’air adapté, même en mobilité. Les solutions disponibles s’intègrent facilement dans les contraintes techniques des véhicules. Pour garantir confort et sécurité dans les transports, explorez notre sélection d’équipements fiables et performants.