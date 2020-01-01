Conduit pour chaudières ventouses

Les conduits pour chaudières ventouses sont essentiels pour assurer une évacuation sécurisée des fumées et une alimentation en air comburant, notamment dans les systèmes à condensation. Conçus en configuration concentrique, ils permettent une installation étanche, adaptée aux chaudières gaz ou fioul, en neuf comme en rénovation. Disponibles en divers matériaux tels que le polypropylène ou l'inox, ces conduits résistent aux condensats acides et aux températures jusqu'à 120 °C. Leur conception facilite une mise en œuvre conforme aux normes en vigueur, notamment le DTU 24.1, et garantit une performance énergétique optimale. Découvrez notre sélection de conduits ventouses répondant aux exigences des professionnels du BTP.