Conduit préfabriqué d'évacuation d'air vicié, de fumée

Les conduits préfabriqués d’évacuation d’air vicié et de fumée sont des éléments essentiels pour assurer la sécurité et la performance des installations thermiques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Conçus pour évacuer efficacement les fumées de combustion et l’air vicié, ces conduits sont disponibles en versions simple ou double paroi, rigides ou flexibles, et en divers matériaux tels que l’inox ou le polypropylène. Ils répondent aux normes en vigueur, notamment le NF DTU 24.1, garantissant une installation conforme et durable. Faciles à mettre en œuvre, ces systèmes s’intègrent aussi bien dans les projets neufs que dans les rénovations, offrant une solution fiable pour le désenfumage et la ventilation. Découvrez notre sélection de conduits préfabriqués adaptés aux exigences des professionnels du BTP.