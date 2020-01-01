La construction à ossature bois (COB) séduit de plus en plus les professionnels du BTP grâce à sa légèreté, sa rapidité de mise en œuvre et ses performances thermiques élevées. Ce système constructif repose sur une structure en bois contreventée par des panneaux, permettant une grande flexibilité architecturale et une adaptation à divers types de projets : maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires, etc. La préfabrication en atelier des éléments assure une qualité constante et réduit les délais sur chantier. De plus, la COB s'inscrit dans une démarche durable, le bois étant un matériau renouvelable et à faible empreinte carbone. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques conformes aux normes en vigueur, répondant aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, de durabilité et de confort.