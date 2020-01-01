Construction industrialisée de bâtiment d'habitation

La construction industrialisée de bâtiments d’habitation offre une réponse efficace aux enjeux actuels du secteur résidentiel : délais serrés, maîtrise des coûts et exigences environnementales. Basée sur la préfabrication en usine de modules ou de panneaux, cette méthode permet de réaliser des logements individuels ou collectifs avec une qualité constante et une rapidité d’exécution accrue. Les éléments sont assemblés sur site, réduisant ainsi les nuisances de chantier et les aléas climatiques. Cette approche favorise également l'intégration de solutions durables, telles que des matériaux biosourcés et des systèmes énergétiques performants, répondant aux normes en vigueur. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de solutions de construction industrialisée pour l’habitat, adaptées aux projets neufs ou de rénovation, alliant performance, durabilité et confort pour les occupants.​