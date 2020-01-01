Construction industrialisée de cellule d'habitation

La construction industrialisée de cellules d’habitation repose sur l’assemblage de modules tridimensionnels préfabriqués en usine, intégrant structure, isolation, équipements techniques et finitions. Cette approche hors site permet de réduire les délais de chantier, de maîtriser les coûts et d’améliorer la qualité d’exécution. Les cellules, conçues en béton, bois ou acier, sont adaptées à divers usages : logements individuels ou collectifs, hébergements temporaires, résidences étudiantes ou seniors. Elles répondent aux exigences de la RE2020 en matière de performance énergétique et de durabilité. Grâce à leur modularité, ces solutions facilitent l’extension ou la reconfiguration des espaces selon les besoins évolutifs des occupants. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de cellules d’habitation industrialisées, prêtes à l’emploi, combinant rapidité de mise en œuvre, confort et conformité aux normes en vigueur.