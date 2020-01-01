Contrôle et régulation du tirage

Le contrôle et la régulation du tirage sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement, la sécurité et le rendement des appareils de chauffage à combustion (cheminées, poêles, inserts, chaudières). Un tirage trop faible nuit à la combustion et favorise les encrassements, tandis qu’un tirage excessif entraîne des pertes de chaleur et une surconsommation. Les régulateurs de tirage, clapets, extracteurs ou stabilisateurs permettent d’ajuster le débit d’air dans le conduit de fumée en fonction des conditions atmosphériques ou de la température des fumées. Ils améliorent la performance énergétique, réduisent les risques de refoulement et prolongent la durée de vie des installations. Cette page présente une sélection de dispositifs de régulation de tirage adaptés aux professionnels du chauffage et de la fumisterie.