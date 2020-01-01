Régulation, programmation de chauffage et température

Les systèmes de régulation et de programmation du chauffage permettent d’optimiser la consommation énergétique tout en assurant un confort thermique constant dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Thermostats, sondes, régulateurs multizones, interfaces connectées ou modules domotiques offrent la possibilité de piloter précisément la température pièce par pièce, selon les horaires d’occupation ou les apports solaires. En neuf comme en rénovation, ces dispositifs s’intègrent facilement aux chaudières, pompes à chaleur, radiateurs ou planchers chauffants. Ils répondent aux exigences des réglementations thermiques en vigueur et contribuent à la performance globale du bâtiment. Cette page présente une sélection de solutions de régulation et de programmation conçues pour les professionnels, alliant technologie, simplicité d’usage et efficacité énergétique.