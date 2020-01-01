Convecteur ou radiateur électrique

Convecteurs et radiateurs électriques constituent des équipements incontournables pour assurer le confort thermique dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou collectifs. Faciles à installer, ils conviennent aussi bien aux chantiers de rénovation qu'aux constructions neuves. Les radiateurs à inertie offrent une chaleur douce et constante, tandis que les convecteurs se distinguent par leur montée en température rapide. Selon les besoins du projet, les professionnels du BTP peuvent opter pour des modèles à pilotage intelligent, programmables ou connectés, afin d’optimiser les consommations d’énergie. Découvrez ici une sélection de convecteurs et radiateurs électriques adaptés aux exigences de vos chantiers.