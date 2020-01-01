Chauffage électrique : achat, location

Le chauffage électrique reste une solution prisée dans le bâtiment, tant pour sa facilité d’installation que pour sa souplesse d’utilisation. Que ce soit en neuf ou en rénovation, il s’adapte à tous types de projets, des logements résidentiels aux locaux professionnels. Radiateurs à inertie, panneaux rayonnants, convecteurs ou encore planchers chauffants : les technologies disponibles permettent de répondre aux besoins en confort thermique, tout en maîtrisant la consommation d’énergie. Les professionnels du BTP y trouvent des solutions fiables, rapides à mettre en œuvre et parfois disponibles à la location pour les chantiers temporaires. Retrouvez sur cette page une sélection de produits et équipements de chauffage électrique, à l’achat ou à la location, pensés pour optimiser vos réalisations.