La couverture autoportante en acier est une solution robuste et performante, idéale pour les bâtiments à grande portée sans appuis intermédiaires. Grâce à sa haute résistance mécanique, elle permet de couvrir efficacement des structures industrielles, agricoles ou logistiques tout en réduisant le besoin en charpente. L’acier nervuré ou en bac sec peut être posé rapidement et supporte des charges importantes (neige, vent, équipements techniques). Disponible en version simple ou isolée, il contribue à la performance thermique et acoustique du bâtiment. L’acier est également apprécié pour sa durabilité et sa facilité d’entretien, avec des finitions anti-corrosion adaptées aux environnements contraignants. Découvrez ici une sélection de couvertures autoportantes en acier, fiables, conformes aux normes et prêtes à l’emploi pour les pros du BTP.