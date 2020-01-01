La couverture autoportante est une solution idéale pour les bâtiments industriels, agricoles ou logistiques nécessitant de grandes portées sans appui intermédiaire. Grâce à sa conception en profils métalliques nervurés ou en panneaux sandwich, elle combine résistance mécanique, légèreté et rapidité de pose. Ce système permet de couvrir efficacement de vastes surfaces tout en limitant la structure porteuse, réduisant ainsi les coûts et les temps de chantier. En version isolée, la couverture autoportante contribue également à la performance thermique du bâtiment. Elle est particulièrement adaptée aux zones soumises à des charges climatiques importantes (vent, neige). Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles pour vos projets de couverture technique, fiables, conformes aux normes et durables dans le temps.