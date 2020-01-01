La couverture autoportante en alliage léger est conçue pour répondre aux besoins des bâtiments nécessitant de grandes portées avec un minimum de structure. Fabriquée en aluminium ou autres alliages légers, elle se distingue par sa facilité de pose, sa résistance à la corrosion et son faible poids, idéal pour les zones à faible portance ou les projets en milieu marin ou humide. Utilisée dans les bâtiments industriels, agricoles, sportifs ou logistiques, cette solution offre une durabilité importante et une excellente tenue face aux intempéries. Elle peut également intégrer une isolation pour optimiser la performance thermique. Grâce à sa légèreté, elle réduit les contraintes sur la charpente et accélère le chantier. Retrouvez ici une sélection de couvertures autoportantes légères, pensées pour les professionnels du BTP.